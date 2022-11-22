九合一選舉進入倒數。民進黨台北市長候選人陳時中日前再度與總統蔡英文合體造勢，期間更喊出「只有贏得台北，才能守護台灣」、「支持陳時中當選台北市長，力挺蔡英文未來兩年任期繼續把事做好」等話。對此，前立委郭正亮認為，這代表陳時中邏輯錯亂、氣衰了，因要是氣盛，所談論的話題會是對城市未來的願景。

郭正亮昨（21）日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中會去打蔡英文這張牌，是因為蔡的民調比他高，且2020年總統大選時在台北市的得票率為53%。

話鋒一轉，郭正亮直言陳時中邏輯錯亂，他指出，蔡英文的任期是有保障的，「跟你（陳時中）有沒有當選台北市長無關」，且蔡擔任總統6年多來，台北市一直是非民進黨執政，她也沒有因此受到影響，因此他研判，陳是已經講不出其他議題了才會如此。

郭正亮指出，候選人在最後一場造勢通常都會凸顯自己的優點，很少人不談論自己、不講未來的願景，因此當陳時中喊出「只有贏得台北，才能守護台灣」等話時，就代表他氣衰了，因為若是氣盛，就會講對城市未來的願景、為什麼選他最好。