大陸名人汪小菲和藝人大S（徐熙媛）離婚後，遭爆未履行離婚協議，還欠大S約500萬元左右的生活費，雙方再度隔空交戰。不過日前有鄉民好奇，以汪小菲的財力，絕對能找到強而有力的律師，在談離婚時不至於會吃虧，不解為何汪小菲會簽下「不平等離婚協議」。貼文一出引發熱議，許多網友認為，「外遇」可能是主要原因。

原PO在PTT八卦板發文，認為汪小菲的資產應該比大S還要雄厚，照常理來說，無疑可以找到更厲害的律師替他打官司，「結果簽那什麼蠢蛋離婚協議書啊」，原PO不禁納悶，汪小菲在簽字前究竟有沒有問過母親張蘭和律師的意見，直說：「這個可能比法院判離婚還多吧？為什麼傻到會跟大S簽那種不平等離婚協議？」

貼文曝光後，眾多鄉民認為關鍵在於「汪小菲先外遇」，留言開酸，「愛玩當初幹嘛娶，好歹大S也用命生兩個」、「出軌張穎穎自知理虧，律師陪同下簽的」、「誰先外遇誰錯啊，活該」、「有外遇證據讓分財產不利吧」、「講白了就是小氣！見不得女方竟然過得比離婚前還好」。

事實上，大S的經紀人日前才在臉書發文透露，當初簽署離婚協議時，雙方都沒有飲酒，無論是條件或是金額，兩人皆在清醒的情況下用印，且一旁也有各自的律師見證、監督，「如同婚內外遇一般，親自幹出來鐵錚錚的事實」，大S的經紀人無奈說道：「大家到底該相信什麼？」同時也開嗆汪小菲的母親張蘭，在直播罵人時還拿出汪小菲販賣的酸辣粉宣傳，「家人的權益，永遠擺在一位母親的利益之前」。