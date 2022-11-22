卡達世足賽D組今晚登場，「童話王國」丹麥對上「迦太基之鷹」突尼西亞，上半場突尼西亞前鋒傑巴利（Issam Jebali）單刀射門被丹麥門神舒麥可（Kasper Schmeichel）封出，下半場丹麥前鋒A.柯內流斯（Andreas Cornelius）在小禁區內的埋門頭槌正中門柱，最終兩隊以0比0上演本屆世足賽首場「悶和」。

丹麥上屆世足打入16強，去年歐洲國家盃更一舉殺入8強，且過去在世足賽從未輸過非洲球隊（2勝2和），來自北非的突尼西亞則從沒贏過歐洲球隊（7敗3和）。

丹麥門神舒麥可（左）上半場封出突尼西亞前鋒傑巴利（右）的單刀射門。（路透）

突尼西亞上半場險些首開紀錄，不過舒麥可硬是用右手擋出傑巴利的單刀射門。第70分鐘，丹麥隊長艾瑞克森（Christian Eriksen）開出右側角球，後衛A.克里斯騰森（Andreas Christensen）頂向遠柱，柯內流斯埋門頭槌卻正中門柱，錯過全場最佳破門機會。

比賽尾聲突尼西亞體能下滑，丹麥發動猛攻，但補時階段突尼西亞門將達門（Aymen Dahmen）漂亮擋出丹麥近在咫尺的攻門。接著丹麥角球開入禁區，突尼西亞後衛梅瑞亞（Yassine Meriah）疑似手球犯規，不過裁判經影像輔助判決（VAR）觀看畫面後，認定不是故意手球，未吹12碼，讓雙方最終握手言和。