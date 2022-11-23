國民黨台北市長候選人蔣萬安日前辭去立委職務，展現破釜沉舟的勝選氣勢與決心。中選會很快敲定並公布補選日期為明年1月8日，引來外界熱議質疑。前立委郭正亮今(23日)在《國民大會》節目直言，中選會大概被批評確診者不能投票，就亂了腦袋也亂了手腳，真的沒有人這樣搞的，立委補選的日子通常都是同一天。媒體人黃揚明則點出，補選日期選在跨年連假的下一個週末，投票率會降很低，對支持者較死忠的綠營有利。

「明年除夕剛好1月21日。」郭正亮表示，如果蔡適應當選基隆市長，他的立委席次也是要補選，那怎麼急著公告蔣萬安(席次補選)的日期呢？照理講應該大家都選完，有多少立委要補選？事實上立委補選的日子通常都是同一天！

主持人問：是不是民進黨認為小選區比較會贏？郭正亮強調：「我覺得是中選會亂了手腳啦！」大概就是人家在煩他說，為什麼那個確診者不能投票？腦袋就亂了。真的沒有人這樣搞的，就蔣萬安我先宣布，那其他人如果陸續當選你怎麼辦？這太奇怪了！

黃揚明指出，假設這些帶職參選的立委當選，他們不是當選就卸任，要等到12月25日才卸任，所以不可能跟1月8日合併。而且這跟台中第二選區補選邏輯一致，就是在跨年連假後的那個週末來投票（主持人：大家都不會回去投票、剛回去過），投票率會降很低，但是綠營的支持者會很強（主：因為他們是死忠的），「所以會對誰有利？（主：對綠的！）」