大蒜是亞洲人重要的調味品，尤其近年來發現其含有的大蒜素可抗發炎等功效後，更成為重要的養生食物，但大陸鄭州一名約60歲男性，深信大蒜殺菌功效，即使被診斷胃潰瘍和幽門螺旋桿菌感染，也不想治療，一天3餐都吃大蒜，未料3個月後，腹痛加劇，緊急送醫，才發現原來的胃潰瘍已癌變成了胃癌。

根據《中國新聞週刊》的報導，鄭州一位60歲男子因長期腹痛去醫院檢查，發現有胃潰瘍，合併幽門螺旋桿菌感染，當時醫生建議立刻進行治療，但男子深信大蒜有殺菌功能，幽門螺旋桿菌也是細菌，因此堅持透過吃大蒜治病，一天3餐，餐餐都吃大蒜，結果連吃3個月之後，某天他感到腹痛加劇，家人緊急將他送醫，沒想到經切片檢查，原來的胃潰瘍已經癌變，確診為胃癌。

收治該病患的鄭州市中心消化科醫師表示，大蒜確實具有一定的抗菌作用，「但幽門桿菌是無法透過大蒜被殺死的，」因此民眾不可能透過吃大蒜來消滅幽門桿菌。

根據台灣衛福部立南投醫院的衛教資訊，幽門螺旋桿菌是一種革蘭氏陰性的螺旋狀桿菌，可生存於有強酸的胃中，並會分泌不同的消化酵素，破壞胃粘膜的表皮細胞，造成胃炎。幽門螺旋桿菌跟胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍和胃黏膜淋巴瘤有相關，甚至會造成胃癌。世界衛生組織已將幽門螺旋桿菌，列為第一級的胃癌致癌因子。

至於幽門桿菌的治療方式，一般採用胃潰瘍治療藥物，再加上抗生素，即可達到75至90％的殺菌效果，持續一至兩周後，可完成幽門螺旋桿菌的清除。