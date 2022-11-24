女星大S（徐熙媛）與大陸富商汪小菲結束10年婚姻後，最近汪小菲在微博暴走發超過20則文，砲轟前妻大S及其家人小S、S媽，汪小菲媽媽張蘭也不斷在直播替兒子說話，甚至發聲明直指大S離婚前就與具俊曄有聯繫，引起熱議；有許多大陸網友因此當起偵探找線索，稱具俊曄把2018年來台文章刪除，一口咬定他「此地無銀三百兩」，但被不少理智的網友求證後狠打臉。

張蘭在兒子汪小菲爆走與前妻大S槓上後，更二度出面發聲明，以汪小菲角度寫下10點，表示希望到此為止，但沒多久又刪除文章，只留下第一篇聲明；最初的聲明中，張蘭直接爆料大S與現任老公具俊曄不是離婚後才有聯繫，堅稱她知道大S與兒子還有婚姻關係就有來往。

有網友求證後，發現具俊曄根本沒有刪文。（圖／摘自微博）

對於大S早就給兒子戴綠帽的指控，也讓網友當起偵探在各種社群上找線索，甚至到了看見黑影就開槍的地步，「#具俊曄刪了18年飛台北的ins#」更迅速衝上微博熱搜第一名；豈料，有一些理智的網友特地到具俊曄IG求證，發現他2018年來台灣的相關貼文全部都還在，才知道原來是營銷號在造謠，狠狠打臉那些不知道真相就亂罵人的網友。

有粉絲更發現大陸許多營銷號在帶風向，捕風捉影，過去具俊曄在節目上提到的人妻明明是韓國人，卻說成他早就和大S舊情復燃；大S與小S在《幸福三重奏》上唱的歌曲明明是美國饒舌歌，卻硬說是具俊曄的歌。造成許多只看眼前不求證的網友，一面倒批評大S一家和具俊曄，令台灣粉絲都看傻眼。

對於大陸網友一連串指控，具俊曄稍早也在IG發文回應「Stop Fake News」，並貼出他當時來台灣的所有貼文，清楚圈出時間點，似乎在說自己沒有像營銷號說的心虛刪文。