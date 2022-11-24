民進黨新北市長候選人林佳龍日前促成紙風車劇團到新店演出，23日晚間在演出現場以「龍龍阿伯」的身份，與孩子們一起近距離體驗表演藝術的魅力，他承諾，希望能為新北打造國際級劇院以及流行音樂中心，將新北打造為具有城市美學、文化素養的國際性城市！

「打造國際級劇院、流行音樂中心，讓新北成為藝文城市！」林佳龍今(24日)在臉書發文表示，紙風車劇團是大小朋友們非常喜愛的劇團，這次能促成劇團來到新店演出，以「龍龍阿伯」的身份，與孩子們一起近距離體驗表演藝術的魅力，內心十分歡喜！

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林佳龍說，自己與家人都很喜歡看劇，也希望能讓更多人認識表演的美好，前陣子遇到一位年輕媽媽，她說新店地區較少藝文活動，不僅孩子期待能參加類似紙風車的表演，家長們也希望能讓孩子多接觸藝術文化。

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「我一直相信，豐沛的藝文能量是城市的底蘊！」林佳龍聽到新店媽媽的願望後，馬上從中穿針引線，找來公益團體幫忙，以及新北市議員陳永福、陳乃瑜協辦，共同促成這次的演出，看到現場大小朋友歡笑的樣子，真的非常值得！

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林佳龍昨晚也在現場承諾，希望能為新北打造國際級劇院以及流行音樂中心，讓大家在開放場域之外，能有更好的環境來做表演、看戲劇、聽音樂，將新北打造為具有城市美學、文化素養的國際性城市！