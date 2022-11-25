男子梁偉強去年服兵役期間與王姓前女友發生感情糾紛，他向軍中同袍購買改造手槍後，持槍朝王女胸前射擊致死，梁男羈押期間書寫經文，希望王的父母能夠代為收受迴向給王女，但對方未同意及原諒，最高法院駁回他的上訴，依殺人罪判處無期徒刑定讞。

梁偉強與王女之前是串燒店同事並租屋同居，去年6月16日他攜帶非制式手槍、子彈，前往嘉義縣水上鄉王女的外婆住處附近巷口，撥打行動電話約她在屋外見面，其質問她是否與前男友在一起，並索討其放在王女處的物品。

梁男因不滿王女的回覆，見她撥打視訊電話給前男友，要其與前男友對話，梁竟持槍朝她胸腹部開槍2次，但因卡彈而未能擊發，後來他再質問王女是否仍與前男友在一起時，遭她回答「是又怎麼樣，不是又怎麼樣，不關你的事」等語。

梁男不滿王女前男友在電話中出言挑釁「來對開」等語，他持槍朝王女胸前開槍2次，但均未能擊發，其拉槍枝滑套開保險後，再次持槍朝她胸前射擊1槍，當場擊中甲女左胸，致她創傷性血胸，經送醫急救，仍因心臟破裂及左側氣血胸死亡。

死者家屬請求判處梁男死刑，且梁也表示希望判處死刑，但嘉義地方法院一審及台南高分院二審考量他坦承犯行，且供出非制式手槍、子彈之來源等各項情狀，認為應尚無剝奪其生命，使其與社會永久隔離之必要，判處無期徒刑，梁提上訴遭最高法院駁回確定。