賄選手法花招百出！金門地區繼前日查獲現金賄選案件後，金門地檢署再獲情資，昨(24)日指揮金門縣警局金湖分局等單位，執行搜索、約詢等偵查作為，經檢察官陸續複訊案件關係人後，認定被告洪民與花民2人，涉嫌蒐集有意「賣票」之投票權人名單，藉以向某議員候選人進行兜售，涉犯公職人員選舉罷免法99條第2項預備投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，各諭命以新臺幣3萬元交保候傳。

金門地檢署表示，針對本次公職人員選舉，就各類型違反選罷法案件，該署迄今已執行多波搜索、約詢、拘提、複訊等偵查作為，並針對其中犯罪情節重大者，聲請羈押5人、命具保候傳8人。

地檢署強力呼籲，各候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有地檢署值班人員接聽，或者是掃描地檢署QR code得以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。