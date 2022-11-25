民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜，行政院長蘇貞昌致詞提出3個拜託；他說，請一定要出來投票，全力支持負重前行的陳時中當選台北市長、讓蔡總統有更大能量，持續改革、讓18歲公民權修憲複決過關。

陳時中今晚選前之夜，主持人喊出，現場已有三萬多人；蘇貞昌從新北林佳龍場趕來，致詞時指出，這樣下雨的夜晚，大家齊聚在這，讓全世界看到台灣人是這樣支持民主、關心國家選舉事務的。

他說，今天他已經跑了4場，再11小時就要投票，要跟大家鞠躬敬禮，他有3個拜託；第一，請一定要出來投票，全力支持負重前行的陳時中當選台北市長，讓停滯的台北市能夠大步向前，帶來改變；第二個拜託，蔡英文總統還有1年7個月時間，要守護主權、保護國家、照顧人民，要讓蔡總統有更大能量，持續改革；第三個拜託，明天出來，這是歷史上第一次，讓18歲公民權修憲複決過關。

蘇貞昌說，比起其他21個縣市，台北市在國際是知名度最高、份量最重，但過去8年施政評比都是最後一名，實在不該如此。

蘇貞昌說，過去3年，陳時中是自己行政團隊的一員，他最瞭解陳的性格、責任感和能力。陳時中從基層診所做起，從照顧1個人到照顧國人健康，當了908天指揮官。

他說，他召開防疫會議，2年多來防疫團隊沒有抱怨過，「他們對現在扭曲防疫很不滿」。

蘇貞昌說，最近與蔡英文總統開會的時候，蔡總統擔心國人這次選舉能不能挺身而出，「明天的選票，就是要讓她知道，國人交給她守護台灣、面對壓力不低頭，明天會再用選票給改革進步更大力量」。

蘇貞昌企圖打感性牌，他說，自己的眼鏡全部都是雨，根本看不到，不過自己的髮型在風雨中最適合。「你們沒有走很感心，這個力量要發揮、要拉票，一定要讓選票衝出來，為台灣挺身而出」。