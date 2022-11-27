大陸男星吳亦凡2018年因捲入性醜聞風波而被捕，25日北京法院一審判處13年有期徒刑，並附加驅逐出境，對此，除吳亦凡演藝事業遭重挫外，他先前與大陸女星楊紫主演的古裝劇也受到影響，播出日遙遙無期，而據傳外界該劇投資金額達12億台幣，如今恐化為烏有。

吳亦凡在爆出醜聞之前，曾與大陸女星楊紫一同主演古裝喜劇《青簪行》，而該劇是改編自側側輕寒原著小說《簪中錄》，據悉2019年拍攝過程就相當不順，隨後又遇到疫情停拍，直到2020年三月才復工，但沒想到「爭番事件」（排名）再引起風波，如今吳亦凡遭判刑，外界也認為該劇恐無望播出。

然而，據傳投資方在該劇投入3億人民幣（約12億台幣），先前也傳出以AI換臉或是找大陸男星陳飛宇、張彬彬補拍搶救，但都遭否認，而深受影響的還有該劇女主角楊紫，許多網友也紛紛為她抱屈直呼「好倒楣啊」。

《青簪行》女主角楊紫受吳亦凡事件影響，網友紛紛替她抱屈。(圖／楊紫微博)

事實上，根據大陸媒體報導，吳亦凡在昨（25）日以強姦罪與聚眾淫亂罪，分別判處11年6個月、1年10個月有期徒刑，數罪併罰，應執行有期徒刑13年，附加驅逐出境，另外，他還涉嫌逃漏稅，因此被追繳罰金6億元人民幣(約台幣25億元)。