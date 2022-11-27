吳亦凡的一審判決在近日出爐，他遭判有期徒刑13年，附加刑滿後驅逐出境，還須補繳合計共6億元（人民幣，下同，約合新台幣26.1億元）的逃漏稅款。對此，踢爆吳亦凡醜聞的都美竹也在微博上發文表示「終於等到了。」指出她相當感謝司法彰顯的正義。豈料，有位自稱是都美竹的前老闆在微博上指控，表示：「她也不是什麼個好東西。」

都美竹在吳亦凡的一審判決出爐後，在微博上激動表示「終於等到了。」並曬出全案細節，內容講述了她在去年7月拆穿男星吳亦凡真面目，爆料他與多名女子關係不單純，讓對方以為兩人在談戀愛，實際上只是想發生性關係。誰料，卻遭到他的粉絲們以謾罵灌爆留言區，讓她心靈受到極大的傷害。而今，真相終於明瞭。許多人也在底下感謝她，封她是個為受害女性發聲的「女英雄」。

豈料，近日有位自稱是她前老闆，名為李恩的人士在直播中表示「都美竹也不是個什麼好人，她的所作所為讓我感到相當噁心。」他指出都美竹過去曾在酒桌上邀請男模喝酒，並在灌醉他後帶去廁所。提到「自己手上有付款紀錄、監視器畫面，這些都是證據，你(都美竹)敢不敢對此回應。」讓網友們大感驚訝。

事實上，都美竹在過去爆出吳亦凡的醜聞後，一直深陷正反兩極的議論聲浪中。然而，網路上流言四起，真相撲朔迷離，但都美竹讓吳亦凡事件中的受害女性有機會得以伸張正義是無法撼動的結果。對此，有網友表示：「不論她的為人如何，若有犯法之虞應當交由司法裁決，而非是在網路上宣判她的不是。」、「都美竹不是個好人，但吳更不是個東西」、「不管她壞成怎樣，那些女生都相當感謝她吧。」

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