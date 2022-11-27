藝人杜妍（BeBe）先前曾演出醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》受到關注，25日她與圈外交往6年的圈外的男友「K先生」結婚，邀請許多藝人好友出席，其中到場祝福的李佳穎也曬出當天婚禮與好友們的合照，但其中一張卻慘遭王淨「鹹豬手」，照片中三人的表情相當逗趣。

李佳穎26日在社群媒體上曬出與好友王淨、黃喬歆的自拍照，其中一張照片疑似李佳穎身穿的白色低胸套裝，讓她差點春光外洩，因此身旁的王淨就伸出「鹹豬手」幫忙遮蔽，而她的動作搭配她浮誇的表情相當有趣，而李佳穎也在該篇文中寫下：「遇到王淨就無法正經⋯煩捏！」王淨也在留言區回應「我只能說⋯好大」兩人互動相當有趣。

貼文曝光後，有網友紛紛留言稱讚李佳穎「妳很誇張妳看起來完全同齡啊」、「發現水瓶座的女明星都長得蠻美的(佳穎&王淨)」而也有網友笑虧王淨「這樣犯規，打手手」、「有把萬惡小手拿開的版本嗎」。

事實上，李佳穎2003年在餐廳打工時，被製作人詹仁雄相中，隨後引薦給廣告公司，之後便開始接拍廣告及電視劇，而擁有童顏外表的她根本看不出來今年已經39歲，甚至與24歲的王淨同框看起來幾乎同齡，也因此被網友封為「童顏女神」。