BL愛情劇《我的牙想你》上周熱映，劇中四位高顏值男主角BL浪漫放閃，不僅讓同志臉紅心跳，更讓腐女害羞尖叫。為了宣傳新戲，劇中BL情侶檔周予天與張豐豪接受本報邀請拍攝ORIS腕表時尚專題，兩人在鏡頭前合體CP放閃，私下則是打打鬧鬧、彼此吐槽，因戲培養出哥兒們的好感情。

BL愛情劇《我的牙想你》中的周予天與張豐豪，因戲培養麻吉好感情，私下嬉笑打鬧，還爆料曾睡同一張床，佩戴ORIS腕表CP放閃。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時娛樂，服裝提供／Paul Smith）

在鏡頭前，周予天與張豐豪雖有十幾公分的身高差，但合體起來畫面賞心悅目，沒有絲毫違和感，還不時嘻鬧四目相接、深情對望，默契十足，周予天還語出驚人爆料：「我們曾一起過夜，而且是睡一張床喔！」

原來在開拍前，導演為了讓演員培養彼此的默契與感情，安排演員玩「嘴對嘴傳糖果」等肌體親密接觸的團康遊戲，還安排倆倆成對睡在Queen Size小雙人床過夜，周予天抱怨張豐豪整夜翻來覆去，害他一夜難眠，張豐豪則是一臉驚訝：「隔天導演問大家睡得好不好，你還說睡得很好！」

提到兩人戲中挑戰「男男戀」的最大尺度，除了吻戲之外，一幕「壁咚」調情戲也是重點，而且是「小弟壁咚大哥」，由個頭較小的張豐豪霸氣「壁咚」周予天。周予天笑說，其實在試鏡時，導演就挑了這場戲，他與無數前來試鏡的男演員壁咚，導演問他和誰最有感覺，他直覺就是張豐豪。

張豐豪得意地說，為了更快融入《我的牙想你》的劇中角色，他私下有做功課研究，將周予天的喜好、個人特質記在小本子裡，好讓自己能打心底欣賞仰慕他，「周予天習慣喝美式咖啡，最喜歡的食物是漢堡，最愛的調酒是「血腥瑪莉」，平日很紳士、很內歛，但喝了酒就會很High，說話說個不停…..。」這回，換周予天瞪著大眼一臉驚訝，笑說：「哇！你真的很了解我！」

周予天以休閒裝扮搭配ORIS的經典Big Crown系列指針式日曆青銅表，他非常喜歡青銅表在歷經歲月後會留下自然懷舊的痕跡，愈戴會愈有味道，搭配仿舊感的酒紅色表盤，更添思古悠情，張豐豪則選擇佩戴ORIS與瑞士救援醫療飛行隊Swiss Air-Rescue Rega合作聯名的Big Crown ProPilot Rega限量表，紅色表帶代表對生命的熱愛，同時呼應了他對戲劇的熱情。

ORIS Divers Sixty-Five 12H Calibre 400，9萬4000元。（ORIS提供）