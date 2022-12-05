姜敏赫暌違5年見到台灣粉絲相當開心。（孫伊萱攝）

姜敏赫喜歡大安森林公園愜意的氛圍。（孫伊萱攝）

韓國男星姜敏赫2017年曾以「CNBLUE」成員身份來台舉辦演唱會，後來由於疫情加上入伍服役，已有整整5年未與台灣粉絲見面，昨（4日）終於在台舉辦首次個人粉絲見面會，吸引近千人到場支持，他開心喊「因為有你們才有我，5年了，我可以站在大家面前很幸福，我愛你們，多蝦。」還嘴甜撩粉，結果不小心說成：「你們都是我的豬腳（主角）。」讓全場笑翻。

姜敏赫在見面會上也透露，自己有去大安森林公園，看到好多人在草地上野餐，感覺相當愜意，直呼想躺在那邊的草地上看101煙火、邊聽「CNBLUE」的歌跨年。他也分享，自己跟「Super Junior」始源一樣很喜歡台北的麻辣鍋名店「鼎王」，直呼「鼎王真的好好吃，烏梅汁也好喝。」雖然在隊內是鼓手，但活動上他也特別為歌迷演唱〈告白氣球〉，坦言中文真的很困難，尤其是「ㄓ 、ㄔ 」等捲舌音，非常感謝工作人員的協助。

而上周才剛在小巨蛋辦完3場演唱會的「Super Junior」東海特地錄製影片為姜敏赫加油打氣，姜敏赫也透露2人私下真的是非常親近的關係。另外，隊友李正信也錄製了特別影片，大讚姜敏赫打鼓的時候最帥氣，姜敏赫看到後害羞笑說「因為他是朋友才這樣說的啦」。並許願明年至少來台2次，除了帶來新戲劇作品，也要跟「CNBLUE」團員們一起在台舉辦演唱會。