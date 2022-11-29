許多人覺得寂寞時，都會上交友網站尋找陪伴自己的對象。一位單身快2年的女網友表示，最近她一時興起用交友網站約炮，沒想到詢問許多男性使用者才發現，「竟然蠻多都是不戴套」，且背後原因百百種，讓她看完後直呼直接乾掉不想約了，「整個就是性病大溫床啊」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，前陣子她覺得自己DIY沒溫度且手很痠，於是使用交友軟體體驗約炮，結果發現要遇到好好聊天的男生有點難，還有一堆人直接問要多少錢；過了一陣子後更覺得水很深，有偷錢的、照騙的、騷擾的、非單身的，其中最可怕的就是有性病還出來約炮的男生，「看到瞬間冷掉，太可怕了」。

原PO透露，期間她雖然沒有親身體驗，但也曾跟不少約過炮的男生聊天，詢問之下得知，「竟然蠻多都是不戴套」，且說法不外乎是有固定性伴侶所以不戴、性伴侶會吃事前避孕藥所以不戴，因為性伴侶沒空才出來約，或是有好幾個固定性伴侶。發現很多人不戴套後，原PO指出，如果平時不戴套，就算發生關係有戴套仍有染病的風險，「看完這些，超乾，完全不想約砲了，整個就是性病大溫床啊」。

對此，許多人紛紛回應，「約的還不戴套太勇敢了吧，本來想去約，看到妳這樣說我遲疑了」、「我是找身邊的朋友，這樣感覺上比較安全，只是友誼就變質了」、「我有朋友是約砲王，全程戴套還是得菜花，後來他整個變憤世嫉俗，都乾脆可不戴就不戴，還會偷拔套」。