隨著冬天來臨，乾燥肌、異位性皮膚炎等體質易出現乾癢，甚至是紅疹、脫皮等症狀。食藥署今天提醒，有相關症狀的民眾千萬別亂擦藥，應使用三大類產品來進行保養，免得無法獲得舒緩，還越擦越嚴重。

根據統計，全世界約有5％到20％的孩童患有異位性皮膚炎，這些孩童如未妥善處理病症，會增加長大後過敏性鼻炎、氣喘等風險，然而仿間許多人擔心太早讓孩童使用藥物擦拭會帶來副作用，選擇以花露水來減緩孩童的乾癢不適，反而會帶來反效果。

新北市藥師公會常務理事，開業藥師蘇文柏指出，曾遇過一位家長，因不願讓患有異位性皮膚炎的一歲女童擦藥，擔心會有副作用而相信網路偏方花露水，該女童發病時四肢及臉部搔癢嚴重，不僅抓到破皮，還有組織液外漏。

蘇文柏指出，花露水的成分為7成的酒精搭配水與香精，雖具有抗感染功能可短暫止癢，但香精反而會造成持續性的發炎，因此並不適合用來塗抹在病患身上。

食藥署表示，針對輕微異位性皮膚炎可用皮膚保溼劑、皮膚止癢劑（抗組織胺）、外用類固醇這三類治療產品來改善，一般只要注意塗抹劑量，不用太擔心副作用的問題。

蘇文柏說，一般擦拭類固醇皮膚用藥都是採指尖單位（finger tip unit，FTU）為建議使用量，1個FTU為成人兩個手掌可完整擦拭的大小，一般在成人臀、腿、胸腹、背臀都建議擦拭4個FTU，臉頰與手肘膝足則分別用2.5、1FTU。

至於兒童的外用類固醇劑量則依年齡有不同建議，若為1至3個月最高不建議用超過1.5FTU，若為6歲以上則最高可用到5個FTU。蘇文柏建議，家長方便記憶的方式，就是在患部塗抹薄薄一層，只要劑量不要擦過量，類固醇類藥物可安全使用在孩童身上，且不會有副作用。

食藥署提醒，如長期不當使用類固醇藥品，停止用藥後可能會出現戒斷反應，例如皮膚發紅、灼熱或刺痛感、搔癢、皮膚脫屑、滲膿等，通常會在治療成功後數天或數周內發生，如有發現應立即停用藥物，並向醫療機構尋求協助。