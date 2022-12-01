民進黨在九合一大選落敗後，內閣傳出異動，教育部長潘文忠列入其中，立委今天替他抱屈，沒有做錯事卻成為「戰犯」。潘文忠回覆，行政院長並沒有告知他要異動，他只是從媒體上看到相關消息。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行預算解凍報告，立委萬美玲質詢潘文忠，擔任教育部長將近6年，現在卻傳出要在內閣改組中離開，這是否為事實？

潘文忠回覆，他每天都很忙，沒計算過自己當了多久的教育部長，但只要在工作上的每一天，都會跟同仁一起努力推動教育事務。對於自己可能在內閣改組中異動，他表示不了解，目前僅從媒體報導中看到這訊息。

立委黃國書質詢說，民進黨這次在九合一大選中落敗，潘文忠卻成為「戰犯」，他很不了解，因為潘並沒有做錯什麼事。他問潘，一旦要離開內閣，回首來看，會覺得任內最滿意的施政是什麼？

潘文忠回應，他並沒有接到行政院長告知內閣要異動，相關訊息是從媒體上看到。到目前為止，他最滿意的施政是，面對疫情，大家一起努力，讓升學考試可以順利進行，學生學習也很快恢復正常，這是史無前例、也是非常艱難的經驗。