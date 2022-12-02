推廣健康素食，花蓮慈濟醫院與桂冠實業成立「健康蔬食研發專案團隊」，計畫未來透過健康蔬食研發專案團隊，由院方提供嚴謹科學研究和臨床數據，提供民眾更多蔬食選擇，希望能透過食品的攝取，幫助有營養風險的民眾能吃得營養又安心。

台灣醫療科技展上，由花蓮慈院院長林欣榮、副院長羅慶徽、營養科主任劉詩玉，以及桂冠實業董事長王亞倫、營銷中心副總經理王振宇等進行成立儀式，並分享素食營養的觀念。

花蓮慈濟醫院與桂冠實業進行蛋白質強化的奶素湯品臨床試驗委託合作，自2021年底開始，針對64歲以上、具肌少症及營養不良風險長者，執行為期12週的隨機對照研究，初步發現若每日攝取含有24-30克蛋白質的奶素湯品，可以維持女性長者的肌肉量。

林欣榮表示「素食」是慈濟人文特色，近幾年來，花蓮慈院結合中醫、腎臟內科、高齡醫學、營養科等團隊專業觀點，透過各種食譜書籍，藉由成分、營養分析及作法，甚至結合時令，希望讓素食的朋友吃得健康，。＝透過臨床試驗，證明就算茹素，只要攝取足夠的蛋白質，也能降低長者肌少症風險，

王亞倫表示，去年桂冠與花蓮慈院展開合作計畫，今年進一步共同成立健康蔬食研發專案團隊；期待透過專案團隊的成立發佈，能讓更多人知道，未來由桂冠提供美味營養的蔬食選擇，是與花蓮慈濟共同用心聯手打造的美味營養新服務。

花蓮慈院營養科主任劉詩玉表示，「美味、營養、便利」為花蓮慈院與桂冠合作的三大共同目標，希望能透過食品的攝取，幫助有營養風險的民眾能吃得營養又安心。

劉詩玉表示，一般人對於素食飲食的觀念，常常著重於蔬菜水果的攝取，而忽略了蛋白質，她強調，只要擁有正確觀念，素食也能食得健康，均衡營養，而針對不同年齡、體質或症狀，諮詢醫師或營養師調整適合自己的飲食，才是最適當的方法。