國民黨籍台北市長當選人蔣萬安留下一席中山、北松山立委的遺缺，台北市議員王鴻薇在國民黨徵召下，點頭投入立委補選。曾神準預測「王鴻薇會參選」的前主播何啟聖表示，他做為神準預言的「台灣阿南德」，要再一次預言，王鴻薇一定可以高票攻克政見空洞的吳怡農。

何啟聖2日在臉書貼文表示，是巧合？還是命定？在熱炒店都可以捕到「野生王鴻薇」。何啟聖說，做為神準預料王鴻薇會點頭參加立委補選的「台灣阿南德」，當然願意再一次大膽預言，這次補選，王鴻薇一定可以高票攻克政見空洞的吳怡農。

何啟聖認為，立法院在民進黨占多數的情況下，不需要多一席護航的立委；但絕對需要多一席能夠發揮監督制衡力量的王鴻薇，希望這次預言也能成真。

網友回應表示，「預言成真+1」、「大哥的神通比小弟我，高太多了啊」、「預言一定會成真的」。也有網友留言為王鴻薇加油，「王鴻薇進立法院，那些官員就皮皮挫了」、「高票當選，為黨出征～女戰將」、「 救黨英雄」。