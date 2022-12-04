全家私品茶搭上「暖心抱抱杯」特色杯款，以秋季意象呈現溫暖氛圍，27日前多款熱飲第二杯7折。（全家提供）

口罩微解封，民眾走出室外終於能露臉透氣，超商觀察，戶外飲食、臉部保養等議題討論聲量倍增，間接帶動便攜餐飲如口香糖、飲料或是保養彩妝等商品詢問度增加1成，搭上這波解禁熱潮，業者放送指定品項買一送一等多種優惠，預期再帶動門市整體業績1成以上，另電商平台也祭出專櫃彩妝下殺16折起，助消費者亮麗外出。

脫罩後擔心臉上出現小瑕疵，7-11即起祭出碧唇小藍罐經典保濕潤唇膏買1送1；美麗日記指定面膜任選買2送1等優惠；面對面交談想要好口氣，Airwaves酷涼FUN塊-冰爽檸檬／冰爽薄荷於27日前第2件6折、Airwaves、Extra等品牌指定品項全店集點買1送1；i預購12日前順應雙12，全站天天免運，強打美妝保養下殺4折起。

全家同樣專攻拯救顏值品項，於APP「全＋1商城」與電商平台「全家行動購」美妝專館推促銷，雅詩蘭黛等國際品牌下殺16折起，愛馬仕唇膏、腮紅2000元有找，16BRAND唇釉也只要199元。摘掉口罩後走在路上吃點心也更方便，間接使手搖市場回溫，全家私品茶推出多款特色熱飲，全品項皆享第二杯7折，包含杏仁茶、茗京萃紫蘇飲，氣溫寒冷的日子裡相當暖胃。

萊爾富吉祥物「嗨寶」生日適逢雙12購物節，祭出系列活動吸客，指定商品最低下殺5折。（萊爾富提供）

萊爾富則於13日前慶祝吉祥物「嗨寶」5歲，特惠品項如零食、鮮食、飲品等指定商品，最低下殺5折。冬季沖調指定品項享同價格買1送1，包含阿華田減糖隨身包等；此外，年末許多會員點數即將到期，除了能在APP內的點數兌換區換商品，亦可加價換購美妝好物，以點數行銷提升顧客黏著度。

OKmart「泰式奶茶」、「聯名OLAND鳳梨蘋果果粒茶」28日前享第二件半價。（OKmart提供）

OKmart也有OKCAFE解罩優惠，看好熱飲及有配料的品項最受歡迎，濃郁香甜不失茶感的「泰式奶茶」以及含有鳳梨、蘋果顆粒的「聯名OLAND鳳梨蘋果果粒茶」，至28日前任選第二杯半價。