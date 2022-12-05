花蓮縣政府社會處截至今年1月至10月統計，縣內有54家事業單位違反《勞動基準法》遭裁處，裁罰金額共達394萬元，其中，違規事項又以「未依法給付加班費」最多，其次為「薪資未全額給付」及「連續出勤逾六日，未給予一例一休」。縣長徐榛蔚則呼籲業者，應確實遵守相關規範，善盡照顧勞工責任，勿使勞工權益受損。

社會處指出，54家違反《勞基法》遭裁處的事業單位中，其中又以花蓮汽車客運股份有限公司、理想大地股份有限公司及聯安保全股份有限公司為罰鍰金額最高，分別為100萬元、21萬元及19萬元。花蓮汽車客運因多次使勞工連續出勤7天以上，未依法給予一例一休，便遭重罰100萬元。

社會處表示，根據統計發現，事業單位違反《勞基法》受裁罰的違規態樣又以「未依法給付加班費」最多，佔22.9％，其次為「薪資未全額給付」，佔12.5％，第3為「連續出勤逾六日，未給予一例一休」，佔10.4％。

縣長徐榛蔚表示，勞動人口為花蓮縣的基石，業者應確實遵守勞動基準法相關的規範，善盡照顧勞工責任，勿使勞工權益受損。社會處將定期在社會處網站，公布違反《勞基法》業者名單，以警惕事業單位及供勞工朋友作為求職參考。

此外，社會處也提醒業主，自明年1月1日起，每月基本工資將由2萬5250元調整至2萬6400元；每小時基本工資由168元調整至176元。勞動基準法為規定勞動條件最低標準，勞雇雙方可自由議定工資，但不得低於基本工資，若雇主有違法，將受罰鍰2萬元至100萬元裁處，如事業單位或勞工有相關疑問，可洽社會處網站（業務資訊／勞政業務／勞動條件）或致電社會處勞資科（03-8225377）。