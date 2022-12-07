男女交往很難不在乎對方過去的情史，一名女網友最近哭訴，去男友家過夜時，發現他床頭櫃裡有6盒保險套，加上對方有坦承過去是個玩咖、約砲過，讓她不安全感爆發，整晚睡不著不知該怎麼辦，結果卻遭大批網友反酸，「明知自己會很在意，卻還是跳上船？」

一名女網友表示，最近去男友家過夜時，發現他床頭櫃裡有6盒保險套。(翻攝自Dcard)

這名女網友日前在Dcard發文，與男友是在交友軟體認識，已交往3個月，之前男方就向她坦承單身期間會約砲的黑歷史，讓她很難不去在意，因此交往後男友都會開手機定位、報備行蹤，讓原PO有安全感。

沒想到的是，原PO最近到男友家過夜，打開床頭櫃幫男友拿東西時卻嚇傻了，「一打開看到很多保險套」，目測至少6盒，讓她的不安全感又跑出來，「很怕他對我只是想玩玩而已，會不會只有我一個人暈船」，雖然男友很尊重她，但她滿腦子都是滿滿保險套的畫面，根本睡不著，也沒辦法跟男友有親密行為。

文章曝光後，網友們看法兩極，但大部分人都酸原PO「他都有做到提前告知的責任了，你明知自己會很在意，卻還是跳上船？」、「不是啊，懂得用套不是很有責任感嗎？」、「那就不要找會約砲的男生，結案」，但也有人認為「男友感覺很會玩要小心，約砲是他的過去，跨不過去的話建議分手」、「你觀察一個月，如果保險套變少了，還需要問嗎」、「他是故意讓你看到這些套子的吧」。