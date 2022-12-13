男女交往都會有屬於彼此愛的暱稱，一名男網友表示，某次和女友翻雲覆雨後，兩人躺在床上擁抱，突覺得對方很美又溫柔，脫口叫女友「媽媽」，讓女友不斷懷疑他有戀母情結，將其PO上網問「不可能只有我這樣吧？」貼文曝光多數網友說，「聽了整個倒胃口。」

原PO昨（12）日於論壇《Dcard》指出，近日和女友愛愛後抱著，突覺得對方很美又溫柔，不經意地叫她「媽媽」，沒想到女友反感地問「幹嘛叫我媽媽？」他向女友解釋是不小心脫口而出，沒有別的意思，更沒有把她當成媽媽。

原PO表示，那天之後女友就一直懷疑他有戀母情結，他無奈地說「我真的沒有啊！大家應該也有類似經驗，不可能只有我這樣吧？」

貼文曝光，引發網友回應，「整個倒胃口」、「沒有大家，只有你」、「我會覺得你是臭媽寶然後上來發文」、「只有你吧！要是我聽到也會覺得你有戀母情結」、「平常開玩笑可以接受，床上叫女朋友媽是什麼意思」、「在另一半面前多少都會撒嬌，像個孩子一樣，但我覺得叫媽媽有點，瞬間會讓人冷掉」。

留言中也有人建議原PO換句話說，「你可以說未來孩子的媽」、「你可以說『妳好美好溫柔我想讓妳當我孩子的媽媽』，選我正解」、「就說希望是以後孩子的媽媽，我男友如果這樣的話，我會覺得超可愛的」。