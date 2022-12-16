一名在加油站打工的嫩妹小美，開車南下高雄參加聽蕭敬騰演唱會，又打電話給陳姓友人南下相聚，兩人在飯店飲酒後，小美醉倒在床上，陳男趁性對她性侵，女方驚醒後發現踹開他報警，但是陳男辯稱是女方主動解開內衣，抱住他張開雙腿要他按摩，根本是引誘並有仙人跳之嫌，但一二審法官均不採信陳男說詞，判處徒刑3年4月，可上訴。

根據判決書，陳姓男子與小美為朋友關係，陳男因獲悉小美要獨自一人至高雄市參加蕭敬騰演唱會，於是向公司請假後，搭乘高鐵南下，晚上前往小美投宿的飯店與她喝酒，但小美最後因酒醉而陷入昏睡，陳男見有機可乘，趁隙當場進行性侵，但小美突然驚醒發現，立刻用手腳推開、踹踢，並當場報警。

陳男審理時辯稱：「我與小美為朋友關係，案發前1日(21日)是她請我下去高雄找她，幫忙她把車子開回臺北，當晚我們兩人在房間內聊天喝酒，是她主動要我幫她按摩，並自行解開內衣後面鈕扣後，正面抱住我且張開雙腿，雙方於自然情境下發生性行為，過程約2至3分鐘，她當時並沒有昏睡，一直都是清醒的，還有拿手機與我自拍，我並無乘其酒醉昏睡性侵。

一審法官與二審法官審酌，陳男身為小美之朋友，不知尊重女方，為滿足一己之私慾，竟利用小美對其之信任，乘她酒醉昏睡不知抗拒之機會，對她為性交行為，且迄今未與女方達成和解，取得女方之諒解，嚴重侵害身心及性自主權，因此維持徒刑3年4月判決，可上訴。