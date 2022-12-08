國際天后蔡依林（Jolin）即將在月底一連舉辦6場演唱會，消息一曝光，六萬多張門票秒殺，可見天后魅力無人能敵。集時尚與美貌於一身的蔡依林日前為名牌代言，昨（7）日釋出一系列性感形象照，她的火辣身材也一覽無遺，讓大批粉絲大飽眼福。

蔡依林曬出一系列辣照，只見她一身黑色短版深V毛衣，露出胸前深邃的事業線，短版的上衣也讓她的水蛇腰完美展現，下半身則是鏤空的網狀長裙，大秀纖細的美腿以自信姿態擺出撩人嫵媚姿勢，完美展現「超越性別、年齡和潮流」的女神氣場。

蔡依林的多張美照曝光後，掀起許多粉絲暴動湧入，紛紛讚：「美翻了」、「女神想電死誰」、「每張都目不轉睛」、「好喜歡」、「女神跨年見」、「認識你那麼久 依舊貌美如花」、「美到我眼睛發光」，事實上，Jolin此次「UGLY BEAUTY」巡演，讓粉絲久等一年半，最終將在台北小巨蛋畫下句點，她也預告接下來明年會有新作品與粉絲相見，讓大批粉絲期待不已。