台北市不動產仲介公會8日舉行年終記者會，預估今年六都交易量全面衰退，全台合計約在32萬棟。理事長郭子立指出，大選年是房市雙面刃，「三利多、二利空」將影響明年房市走勢，「無基之彈」區域房價修正大，而台北市較無炒作，房價相對持穩。

郭子立表示，全台房價維持高點，不過交易量卻呈現六年來首次衰退，出現「價量背離」的現象，台北市因為房價居高不下，人流、資金往低價區移動，預估台北市交易量衰退6.5％，則是連兩年衰退。由於明年下半年起大選因素發酵，多空變數更多，很可能出現「量縮、價緩跌」的格局。

台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示，今年房市交易量有逐季衰退的跡象，而且六都也全都出現明顯衰退，尤其「南北雙冷」，只有台中市藉著強勁的交屋潮，勉強維持住平盤，特別是南二都的台南與高雄衰退幅度最大。

尤其各界普遍看壞明年房市，不過明年房市有三大利多，一是疫情退散所出現的內需報復性消費，二是投資客退場使剛性需求買盤更勇於出來購屋，三是總統大選年可能釋出的利多，三大利多都有助於穩住房市基本盤。

不過，明年下半年逐漸進入總統大選選戰，執政者政策若為爭取年輕族群的選票，而在居住正義議題上多所著墨，可能會衝擊房市發展，國內外緩升息及經濟衰退，將是明年不能忽視的兩項房市利空因素。

預期全年交易量雖然會低於今年，不過衰退幅度應該有限，房價表現則會有較落差，尤其過度炒作的新興重劃區、房價暴漲區，房價修正幅度會較大。