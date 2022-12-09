菜市場或超市買回來的生雞肉，烹煮前需要先洗一遍嗎？「無毒教母」譚敦慈強烈呼籲不要洗錯了！她分享一例個案，一名孩子因吃了遭沙門氏菌污染的蔬果，結果嚴重感染，腹瀉到出血，追根究柢，就是洗肉導致。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在《醫師好辣》節目中表示，買回家的肉品應先分裝，煮的那份若要水洗，切記「不要讓水噴濺」，可先用容器蓄水，再把肉輕輕放進去搓洗、瀝乾。

她說，曾有一名媽媽把買回來的蔬果雞肉全丟在一起洗，導致雞肉上的沙門氏菌濺到蔬果上，孩子吃了馬上感染，拉肚子拉到出血。建議清洗食材時先洗水果、再洗蔬菜、最後洗肉，生熟食的刀子和砧板一定要分開。

譚敦慈進一步分享，她到傳統市場買雞肉，回到家會先準備裝了冷水的鍋子，再把雞肉放進去，待燒開煮沸後再洗肉，水一旦煮滾就能殺死沙門氏菌。千萬不要煮一鍋「熱水」才丟肉，因肉屬蛋白質遇熱會凝固，血水反而卡在裡面腥味更重。