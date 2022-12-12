LeBron's giving it his all 😅 pic.twitter.com/3FYDDkv8c2 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 12, 2022

湖人想要贏球還是要靠「一眉哥」安東尼戴維斯與「小皇帝」詹姆斯兩人聯手才行！詹皇12日貢獻35分、5助攻與5籃板，一眉哥也有34分、15籃板，里夫斯更在最後12.4秒投進穩住勝利的三分球，湖人最後以124比117力挫地主活塞，總算中止3連敗。

面對東區墊底的活塞，詹姆斯上半場就火力全開，投12中8，個人包辦19分，安東尼戴維斯也有12分、7籃板及5助攻，攜手幫助湖人打完上半場，取得61比49領先，活塞半場沒人得分上雙，只有波達諾維奇與艾維各拿9分最高。

但波達諾維奇第3節爆發，單節5顆三分球、進帳25分，隻手帶領活塞打完前3節，竟然追成90比91緊張局面，甚至打到最後35.3秒，波達諾維奇補籃命中，活塞追成只差兩分，幸好里夫斯最後12.4秒投進三分球，宣告湖人勝局已定。

湖人除了詹姆斯與安東尼戴維斯兩人得分破30表現，隆尼沃克也拿18分，韋斯布魯克雖拿11分、9助攻與4籃板，卻在最後關頭續坐板凳；波達諾維奇攻下全場最高38分，卻沒辦法扭轉戰局，艾維16分，薩迪貝14分，伯克斯11分。