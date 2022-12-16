Warriors' Stephen Curry has a labrum injury in his left shoulder that is not expected to require surgery, sources say. Details on @TheRally: pic.twitter.com/6ox6W2UiN5 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2022

這下子衛冕軍勇士接下來的賽程恐怕更加不好過了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞16日爆料，在15日出戰溜馬比賽受傷提前退場的勇士明星後衛史蒂芬柯瑞，將因左肩半脫位傷勢至少缺席1個月以上時間，雖然無須手術，卻可能缺席更久！

本季場均30.0分、6.8助攻與6.6籃板，三分命中率高達4成34的柯瑞，幾乎等於本季勇士贏球的唯一代名詞，其實不只本季，在過去4季當中，只要柯瑞缺陣，勇士只拿24勝66敗，勝率僅2成67，本季柯瑞缺陣的3場例行賽，勇士更是全敗收場。

查拉尼亞一開始收到的線報，是柯瑞因為左肩關節唇傷勢，將於兩周內重新評估傷勢，接著他又更新爆料，強調柯瑞無須接受手術，卻可能至少需要1個月時間才可重返球場，甚至可能花更久時間恢復，隨後勇士官方宣布柯瑞左肩半脫位歸期未定。

目前勇士14勝15敗，暫居西區第10，可是未來8場比賽當中，有7場客場與1場主場耶誕大戰，勇士總教練科爾很清楚少了柯瑞的結果會怎樣，「如果柯瑞缺席一段時間，球隊狀態會變很艱難，但我們必須堅持下去，繼續戰鬥下去，畢竟球季還很漫長。」