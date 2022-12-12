近期日劇《First Love 初戀》在台播出後，討論度極高，許多人給予超高評價， 不過，藝人賈永婕對這部戲興趣缺缺，結果被老公王兆杰逼著看完後，竟然哭得一把鼻涕一把眼淚，失態的模樣還被老公拍下曬在臉書上，讓賈永婕氣喊：「我要瘋了！王兆杰我是很多人的初戀耶！你給我小心一點！」

賈永婕今(12)日在臉書轉貼老公的貼文，無奈的說道，「乾⋯人生有了枕邊人何需要敵人！」原來是因為老公寫下對於日劇《First Love 初戀》的心得，他認為這是近年來最好看的日劇，在他乘飛機的途中，大叔的浪漫情懷爆發的他，一把鼻涕一把眼淚的嗑完，「但老婆(賈永婕)聽說劇情有點俗套，一直不肯看，結果被逼著看完後，也哭了一場。」

不僅如此，賈永婕老公更加碼曬出賈永婕哭得涕淚縱橫的模樣，臉上的水漬不知道是淚水還是鼻水，整張臉都紅通通，昔日優雅美麗的模樣當然無存，被老公出賣的賈永婕，立刻在臉書中嬌喊：「氣死我了，我要瘋了！王兆杰我是很多人的初戀耶！你給我小心一點！」

不少網友看見賈永婕夫妻之間逗趣互動後，紛紛留下有趣回應，「睡沙發囉！」、「真的要跪算盤了」、「相愛相殺～天生一對」、「憑實力包下公園開趴了」、「哭成這樣，女神啊」、「真的是一把眼淚一把鼻涕阿~~哈哈哈哈」、「本來還沒興趣，因為妳的鼻涕眼淚決定追了，還是粉美啦！」