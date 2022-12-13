韓國戲劇男神李棟旭，擁有帥氣外表和185公分身高，體格非常健壯，2016年他和孔劉、金高銀合作《鬼怪》一劇後爆紅，受到大票迷妹的喜愛，近來他為了跟粉絲拉近距離，加入付費聊天平台，直接和粉絲進行互動，未料竟遇到黑粉嗆聲：「正在工作妨礙我了」，讓他感到非常傻眼，直喊：「為什麼花錢訂閱了還這樣？」

李棟旭日前透過付費聊天室，與粉絲用文字聯絡感情，結果似乎因為他傳太多訊息，引起部分粉絲反感，竟對他狠嗆：「正在工作，妨礙到我了，能不能少發點」，讓他感到相當無奈指出：「我只是很好奇為什麼發這種訊息啊？為什麼都花錢訂閱了還這樣，不就取消訂閱、關閉訊息通知，或是刪掉APP就好了嘛。」

李棟旭強調，自己並沒有生氣也沒有感到受傷，只是好奇傳訊者的想法，見有粉絲安慰他可無視訊息，他又接著喊「我已經無視了，但我每次發訊息就固定有人回類似的話，想知道是用什麼表情說出那些話來」，不過話鋒一轉，他隨即發揮幽默感說道「從賺錢層面來看，訂閱我當然很感謝啦，總之不管怎樣請繼續支持」，並稱「真的只是好奇，總之這個解不開的謎團就讓它永遠是謎團吧」。

相關消息傳到南韓論壇Theqoo後，網友紛紛留言批評：「這些人想從傷害別人中得到快樂」、「因為這些人覺得我給你錢花，所以希望能支配明星聽從意見」、「搞不好那些人就是想這樣被記住」、「李棟旭太酷了直接說出自己想法」、「我感覺他有點生氣呢」、「棟旭歐巴，有著王子般的臉龐，對世界上最過分的角色不必客氣」。