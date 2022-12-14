辣模辛尤里以傲人H罩杯身材，及大膽穿衣風格聞名，近來趁著疫情趨緩到日本旅行，依舊不改火辣路線，在賣場、地鐵等公共場合直接露出內衣，秀出傲人魔鬼身材，沒想到返回台灣前一晚，竟然破尺度曬出「露點」的養眼照，引起網友熱議。

辛尤里日前表示到日本將近一個月時間，終於要返回台灣，她透露這段時間住了14家飯店，每次光扛超過60公斤的行李都相當崩潰，更透露飯店都是當天或前一天臨時訂下，遇到假日時，不僅都爆滿且價格昂貴，讓她直呼難以接受，不過這趟日本行看見很多新的風景，可以說是相當值得，讓她能夠心滿意足回到台灣。

辛尤里分享完日本行心得後，按慣例曬出養眼火辣照跟網友分享，只見她扣子未扣好，上衣直接從右肩滑落，不僅上半身雪白肌膚被看光，右側雪乳更是大方見客，甚至還無遮掩直接露點，讓她趕緊用修圖軟體擋住重點部位，接著擺出性感及挑逗的銷魂表情，讓所有人看得鼻血直流，捨不得將視線移開。

對此，網友紛紛留言：「看得出你在日本過得很開心」、「羨慕拍照那位」、「我只能說好幸福的攝影師」、「有和加藤鹰合作拍A片嗎」、「我的體溫已經逐漸攀升」、「太美太性感太誘人了」、「期待更多這種照片」、「好漂亮的寶貝，好圓好圓滿」、「妳讓我長針眼」。