大陸以註冊登記手續不完備等理由，禁止台灣多項產品進口，對此食藥署今大動作回應，指出大陸確實要求申請業者出示「原料／配料占比」以及「加工工藝」，不過食藥署也坦承，大陸要求我推薦註冊的申請表單，內容與其他國家相同，當中也有要廠商填寫「原料／配料占比」及「加工工藝」的部分，這些應該是照規定寫的，都由食藥署檢視完後送出去。

近日因佳德鳳梨酥傳出不願給大陸配方比例，拒絕申請向對岸註冊引發網路熱議，食藥署今天則以新聞稿方式證實，大陸確實要求業者在註冊時出示「原料／配料占比」與「加工工藝」，並首度公開所有填寫表格供外界檢視。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，受到大陸食品法規新制影響，所有銷售到大陸的食品、農水產都要重新取得產品註冊，但陸方卻要求台灣廠商必須填寫「原料／配料占比」以及「加工工藝」等資訊，從食藥署的觀察，已取得有效註冊的業者都有填寫相關資訊，但也有部分業者考量其他原因未填。

關於填寫「原料／配料占比」及「加工工藝」等資訊是否構成商業機密？鄭維智指出，食藥署的職責就是將整個申請內容與過程，清楚揭露給外界知道，至於陸方所要求填寫的內容是否合理？食藥署沒有特別立場，「我們在輔導的時候都有跟業者講，讓業者知道，至於業者要不要填、要不要輸出？都是由他們決定。」

鄭維智表示，根據食安法，我國的進口食品相關規定，僅要求業者在食品業者登錄平台上填寫基本資料，並不特別要求業者填寫產品配方占比，至於加工工藝則是針對高風險產品如罐頭，要求業者填寫加工過程，其他產品則不會要求那麼仔細。

鄭維智說，大陸這次的產品註冊新制，分為「推薦註冊」及「自行註冊」兩種，在食藥署推薦註冊的部分，我國被要求的填寫內容與其他國家相同，只有在自行註冊的部分才規定台灣廠商必須在「原料／配料占比」及「加工工藝」這兩項必填，其他國家都是選擇性填寫。

但鄭維智強調，所有經食藥署推薦註冊的產品，該填寫的部分都有要求業者填寫，「經食藥署檢視完後才會送出去」，除非是非必要填寫的基礎農水產品，如魚類、乳品、未烘焙咖啡豆等，才不一定會填寫「原料／配料占比」及「加工工藝」等資訊。