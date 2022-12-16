啦啦隊女神壯壯（沈立心）因參與《全明星運動會》第4季，並被選為黃隊隊長，讓她備受關注，卻因深陷霸凌隊員林玉書疑雲，讓她慘丟代言，不過近日她也走出陰霾，並曝光最新動態。

以「人間水蜜桃」美名闖蕩演藝圈的壯壯，渾圓翹臀令人稱羨，但其實她小時候，也經歷過被嘲笑是「大屁股、大咖稱」的黑暗時期。但現在的她，不僅是籃棒雙棲的應援隊長，「全明星運動會」黃隊隊長，還以歐美系身材收穫了大票的粉絲和支持者，展現自信曲線。

壯壯接下代言。(圖／Nature Tree提供)

而日前因為「全明星運動會」隊員異動，而備受輿論壓力的她，熬過丟代言的風波，以品牌聯名監製人之姿上節目，在節目中表示因為自己的個性要求完美，所以堅持參與研發、設計的每個環節，耗時一年半才推出這套產品。

壯壯說：「我就是俗稱的龜毛啦！也謝謝品牌方讓我可以堅持想要達到的效果和呈現，獻給每一位曾經為身材感到焦慮的男孩女孩，自信才是真美麗。」

壯壯參加《全明星運動會》第4季受到關注。(圖／Nature Tree提供)

節目中她也拋開女神偶包，大方在鏡頭前展示從自己手臂上搓下的老廢角質，傳達產品的功效。沒想到下播之後，品牌的後台被訊息灌爆，許多粉絲表達想要收藏壯壯的廢棄角質。對此，壯壯高EQ回應：「感謝粉絲的支持，這系列產品有特調純欲蜜桃香，抹上之後就像我在你身邊，還可同時煥膚、緊膚，比角質更有收藏價值唷。」