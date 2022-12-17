近年來網美、網紅當道，人人都有走紅的機會，不少人藉此抓住「流量密碼」，秀身材或是自揭隱私，都獲得廣大迴響，大陸網紅「南通第一深情」近日傳出為了博取眾人矚目，竟不惜直播和男友的「激戰片」，消息傳開後她也因此被捕，網上流傳出她狼狽遭逮時的素顏模樣，跟平時直播時判若二人，引發熱議。

據大陸媒體報導，繼「張家界新娘」的八卦後，另一位網紅「南通第一深情」最近也爆紅，她先是在直播時跟人吵架，接著又大尺度直播跟男友滾床經過，放送呻吟激戰過程，並在直播時不斷跟網友喊話，稱：「抖什麼你懂的」，希望大家看了可以踴躍抖內，結果不負她期望，粉絲數從2萬飆升到7萬人。

「南通第一深情」被捕。（圖／翻攝自腥聞人微博）

「南通第一深情」一夕之走紅後，不少網友都趁機錄下她先前床戰和相關的性愛影片，因為總共有8支影片，被網友戲稱是「天龍八部」，而她高調舉動也引來當局關注，不僅帳號被封，警方還上門逮捕她，私下素顏模樣因此見光。

從照片中可見，「南通第一深情」原本直播時臉蛋甜美、星味十足，私下真實樣貌眼睛小了許多，臉也略有長肉，不如影片中有張巴掌臉、尖下巴，對此，網友都傻眼評論：「天龍八部，也就那樣」、「詐騙犯啊」、「毀三觀啊」、「這腦子也能直播」、「大家不要迷戀什麼網紅、大v，都是虛幻的」。

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