國民黨內近期多人喊出「世代交替」，外界好奇是否會衝擊藍營團結，國民黨智庫執行長柯志恩今說，只要照制度走就不會有問題，國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇則強調，大家尊重民主機制就不會造成分裂，這都是太多慮了。

柯志恩今擔任王鴻薇的分身到長春市場掃街，面對世代交替的議題，柯志恩表示，世代交替是年輕民代心聲，但她認為世代共榮、世代傳承會是更好的說法，不過只要初選的制度透明、公開，每個人各憑本事，老幹新枝誰能夠憑初選勝出，大家都服氣，這不會有矛盾或任何的紛擾，照著制度走就沒有問題。

因確診無法跑行程的王鴻薇則透過影片回應，世代交替在國民黨內部不成問題，因為她過去也曾參加立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，但初選過後大家也看到，她跟費鴻泰仍然持續合作，費在中央，自己在地方，兩人還是有很多合作的案件，而且這次不管是議員選舉，或者是立委選舉，費鴻泰也都大力幫忙。

王鴻薇說，黨內初選是民主機制，只要大家尊重，並不會造成所謂分裂，這都是太多慮了，每個人都在工作崗位上先做好，贏得選民支持即可，那每個人的想法，她也都會予以尊重。