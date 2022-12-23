國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇頻頻邀約辯論，民進黨對手吳怡農日前以「避免給王鴻薇更多舞台對自己攻擊」為由推託。國民黨台北市議員游淑慧表示，一個連辯論場都不敢挺身而戰的男人，你跟我們談國防、談國安？

游淑慧22日在臉書粉專貼文表示，有料沒料早看透了。12月2日就說，扯那麼多幹嘛。這場補選一場辯論PK就夠了，誰是書包、誰是草包？不敢辯論的，其實也不用辯了……因為答案已出爐了。

游淑慧認為，一個連辯論場都不敢挺身而戰的男人，你跟我們談國防、談國安？一個不敢透過辯論交鋒來捍衛自己政策想法的政客，你跟我們談抗中保台？

網友表示，「連面對辯論都拒戰，我們可以期待他當立委能為民喉舌嗎？」、「農農內心：補選快結束~我焦慮呀」、「演藝型的帥哥，快PK啊，這麼好的機會可以讓人民知道自己的政見，為什麼不要？要有自信好嗎？」、「明知道人家腦袋瓜隨時會當機～叫人家玩辯論？？你這不是欺負人嗎？」、「應該告訴吳先生，可以讓他看讀稿機啦」。