九合一選舉綠營大敗，民怨的延燒效應影響到北市立委補選。副總統賴清德參選民進黨主席，21日公開點出論文、黑金、沒傾聽人民聲音，是民進黨敗選原因。國民黨北市立委補選候選人王鴻薇22日在《新聞大白話》節目強調，吳怡農看似被民進黨放生，但也可能是吳的不沾鍋策略，但是進了廚房就不能怕熱，包括黑金、論文，還有蘇貞昌、陳明通等惹民怨的政府官員不肯下台的問題，吳怡農應該誠實回答，而非打太極拳「過去就讓它過去」。

王鴻薇表示，吳怡農始終在迴避辯論的話題，其實自己團隊有聊過，辯論大多是落後的人對領先的人提出辯論(要求)，所以王鴻薇不需要去跟他提出辯論。但是既然他特別覺得政見很重要，要談公共政策，那大家就來一場辯論。

「所以我非常願意跟他辯論，而且這個大門永遠都是開著的。」王鴻薇說，因為吳怡農這幾天迴避的藉口，大多是說王鴻薇沒有政見，王陣營回應說王鴻薇有提出政見，吳怡農又說他不要配合、為什麼要配合？現在又(跳針)說「你說什麼？」

王鴻薇指出，其實辯論在民主選舉裡是一個常態，國外及國內大小選舉都有辯論。如果吳怡農覺得公共政策很重要，那真的就應該來辯論。主持人翟嬛提到吳怡農說「對方的都是口水，所以沒有必要來辯論」，王鴻薇直言，如果把辯論當成口水，那就是連選舉的基本常識都不懂。

「關於黑金到底是不是民進黨的問題？賴清德承認了！」王鴻薇強調，賴清德在檢討報告裡承認，黑金問題確實是這次敗選的原因之一，也承認學歷論文是敗選原因之一。對吳怡農，很多人說他好像是被放生，「其實我覺得這是吳怡農先生他自己的一個策略」，感覺上因為他覺得民進黨目前亂紛紛的，他想不沾鍋，「可是進了廚房就不能怕熱！」包括對蘇貞昌、陳明通不肯下台，吳怡農應該誠實回答：「你，認為如何？」而不是碰到什麼問題都是「過去就讓它過去」，這都是在打太極拳。