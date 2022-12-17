台灣入冬鋒面通過及首波寒流南下，全台各地氣溫驟降、愈晚愈冷，周末低溫介於6至10度間。從昨天到今天中午為止，台北市消防局統計已接獲17位民眾OHCA案件。

中央氣象局持續發布低溫特報，全台18縣市（含金門、馬祖）列入警戒，僅高雄、屏東、台東、澎湖未達；高屏明晚至下周一清晨，仍有10度機率。今各地氣溫：北部15度降至7度、中部20度降至9度、南部12度至24度、東部8度至24度。

門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒，氣溫驟降，增加急性腦血管中風及心肌梗塞風險，有三高、肥胖或患有心血管疾病患者，除了做好血壓監測、飲食控制，務必要按時服藥及落實保暖。

陳翰興表示，睡醒後別急著下床，可先在棉被裡活動身體關節、暖和身體後再下床，若有開暖氣、暖爐設備，建議室內及戶外溫度溫差維持5至7度，避免溫差過大血管急遽收縮。

溫度低、血管容易收縮，陳翰興指出，若突然覺得胸悶胸痛、呼吸困難、噁心頭暈等症況，很可能是急性心臟病；若發現家人臉部表情不對稱、雙手無法平舉及口齒不清，就要提高警覺，可能是中風徵兆，要及早就醫。