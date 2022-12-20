阿根廷勇奪世足冠軍，但是堂堂冠軍隊也有作戰不力的球員，數據統計網站《Sofascore》公布本屆世足「最差11人」陣容，阿根廷其中1位馬丁尼茲不幸入選。阿根廷共有3位馬丁尼茲，門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）是金手套獎得主，入選「最差11人」的是左前鋒勞塔羅馬丁尼茲（Lautaro Martínez）。

勞塔羅馬丁尼茲小組賽首戰對沙烏地阿拉伯先發，吞下恥辱的敗仗。第2戰對墨西哥的下半場被猛將阿瓦雷茲（Julián Álvarez）輪替下場。接著對抗波蘭的背水一戰，阿根廷就把阿瓦雷茲提拔為先發左前鋒。16強對戰澳洲仍是阿瓦雷茲先發立下大功，之後一路到決賽都是看阿瓦雷茲表演了。

總計馬丁尼茲出賽148分鐘，沒有任何進球，他在決賽的延長賽有上來替換阿瓦雷茲，踢了13分鐘。事實上隊友梅西（Lionel Messi）有幾次精準的傳中給他，但他總是像避雷針一樣把球頂到別的地方去。在滿分10分的評分，他只有6.35分排名倒數第3。

倒數第2的是塞內加爾守門員門迪（Edouard Mendy），他是2021年「FIFA年度最佳門將」，本屆卻成為最糟門將，總計被踢了7球，獲評6.30分。最差11人之中的最差球員則是澳洲前鋒萊基（Mathew Leckie），僅有6.28分。

葡萄牙前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）的最後一舞相當悲慘，評價6.46分也入選最差11人。他吃虧在比梅西大了將近兩歲，37歲的他動作明顯變慢，自己無法破門更難以幫隊友製造機會。韓國中場黃仁範也以6.53分的低評價入選。