《遠見雜誌》於12月初進行「民心動向大調查」，對於11月舉行的縣市長選舉結果（不含嘉義市），有46.7％受訪者表示滿意，而2024年總統大選，則有56％受訪者認為可能會政黨論替。

民進黨在九合一選慘敗，僅贏得5席縣市首長，當被問到「你滿不滿意2022年縣市長選舉結果？」時，選擇很滿意的有17.5％、有點滿意29.2％，不滿意16.4％、很不滿意則有11.4％，還有25.5％無反應；值得關注的是，有18％泛綠民眾對此結果也表達滿意。

而在「你認為2024年，可不可能政黨輪替？」這題，覺得非常有可能的占23.4％、選擇有點可能的為32.6％，認為不可能和完全不可能的分別有18.2％、5.9％，無反應者19.9％。

本民調執行單位為遠見民意研究調查，調查地區包括台灣地區22縣市，對象是居住在台灣、年滿20歲以上民眾，調查期間於2022年12月1日至12月8日，調查方式為電腦輔助電話訪問調查（computer-assisted telephone interviewing，CATI），以等比例分層隨機抽樣，樣本規模共1071份，以95％信賴度估計最大抽樣誤差為±2.99％，並已對受訪民眾的性別、戶籍地、年齡、教育程度等項進行樣本代表性的統計檢定與加權處理。