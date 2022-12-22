藝人賴銘偉在第二屆《超級星光大道》奪冠後，與黃美珍組成雙人團體「神木與瞳」，如今除了經營演藝事業之外，也在大溪鳳山寺廣澤宮擔任宮主，讓他有「搖滾宮主」的稱號，常在臉書分享宮廟生活的他，眼見近來嬰幼兒收驚人潮大增，讓他提醒家長們得先留意小孩是否生病。

賴銘偉在臉書曬出幫幼兒收驚的照片，表示最近嬰幼兒收驚人數暴增，讓他體會到為人父母的辛苦，但也不忘提醒父母在帶小孩收驚前，得先注意是否因為生病造成身體不適，若有病徵還是先以求醫為主，但若無病徵導致不適，小孩仍舊莫名哭鬧無法安撫，再來祈求神明保佑及考慮收驚即可。

網友眼見賴銘偉一番提醒，紛紛留言：「有沒有唱歌收驚法！服務需求量應該會再暴增」、「小朋友對無形的真的超敏感」、「比較想要聽你唱歌不是收驚」、「看到宮主什麼都不怕都好了」、「觀念相當正確」、「不得不說很玄，女兒高燒五天，去大醫院檢查都正常，帶去認識的廟宇收驚，說是動土去煞到」。

此外，賴銘偉提及近來聽聞參與喪事祭儀導致身體不適的例子，他強調若自家遇喪事，一年內應該避免參與親友的婚喪喜慶及奠儀紅包往來，另外不忘提醒近來應多注意年長者身體狀況，建議非必要避免參與告別式活動，透過電話視訊聊表心意即可，民俗禁忌在後疫情時代，就當作是另一種防疫保護措施。