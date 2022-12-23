27歲的美女主持人王嘉慧，擁有甜美臉蛋與高挑的身材，自從於7月起與梁思浩等主持靈異節目《通靈之王》後人氣再度急升，深受觀眾的喜愛。個性開朗的她，時不時在社交媒體上分享生活照，大方曬出火辣的身材，然而最近卻被眼尖的網友發現疑似走光，紛紛提醒她曬照片前應該要更小心。

近日，王嘉慧在她的社群平台曬出好幾張辣照，只見她身穿一字肩針織米白洋裝，大方上出優美的頸部線條以及性感鎖骨，她對著鏡頭甜美微笑，融化粉絲們的心。她在貼文寫道：「總有一些溫暖不期而至，冬至快樂。」然而不少細心的網友發現，雖然極短的裙擺讓纖細長腿一覽無遺，但鏡頭從正面看來疑似走光，網友們紛紛留言，要她小心多穿衣服，同時也有許多網友大讚她漂亮、身材好。

其實，王嘉慧不但擁有亮麗外表與好身材，她也是一名高學歷學霸，擁有倫敦大學學院心理學系一級與法律博士的高學歷，去年因為參選港姐闖入五強而進入演藝圈，現在則是高收視節目《東張西望》常任主持人，而且王嘉慧父親王亞明有「內地傢俱大王」之稱，是著名內地傢俱大王創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店，家境相當富裕，讓王嘉惠可說是標準的白富美。