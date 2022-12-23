台北市第三選區立委補選將在1月8日舉行，吳怡農「一個人的武林」選戰打法近日成為各界焦點。主持人劉寶傑22日就在節目《關鍵時刻》貼出他獨自等計程車的照片，質疑他現在是一個人在跑行程了嗎？名嘴李正皓也指出，吳怡農選戰真的打得很奇怪，直呼如果他能選上，台灣選舉文化都會改變。

劉寶傑提到，自己最近密切關注一個人，吳怡農如果能選上立委，將會完全改變台灣的選舉模式，他聽到一個說法，吳怡農出去都沒有隨行人員，行程結束後還自己拿手機、自己叫計程車，從獨自一人在騎樓躲雨的照片就可以發現，「他還真的是一個人武林，一個人行程，一個人的叫車。」

李正皓則分析，吳怡農這場選舉真的很怪，第一個怪異的地方是他去景福宮拜廟的時候，旁邊已經沒有當地的議員陪伴了，記者問他「怎麼會自己一個人來」，他還支支吾吾的說，是因為「議員都很忙」。

第二點奇怪的地方，則是吳怡農行程很密，可是卻坐計程車在趕場，李正皓指出，會坐計程車不就代表沒有帶文宣，沒有帶面紙、口罩、礦泉水這選舉三寶。而第三點則是王鴻薇都提出要辯論了，但無論記者怎麼問，吳怡農就是不辯論，如果吳說自己有政見，對手沒政見，就應該趁辯論好好修理對方阿。

美麗島電子報董事長吳子嘉認為，吳怡農的選舉到現在已經是垃圾時間了，吳怡農是英系的，台北市英系領黨人黃承國都落跑了，吳怡農很明顯是被派系丟包。國民黨桃園市議員黃敬平也說，根據他從媒體跟民進黨內部收到的消息，之前幫他發新聞稿的、造勢的人，和現在的都不一樣了。