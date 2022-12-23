國民黨籍台南市議員方一峰22日疑遭人騙上車恐嚇，經檢警調查，當地民進黨要角林士傑事發時也在車上，整起事件疑似與台南市正、副議長選舉有關。藍營台南市議員謝龍介23日在節目《大新聞大爆卦》中透露，不少藍營的議員現在都不敢待在家裡，只能躲到議會睡覺。

謝龍介指出，昨天好多國民黨議員都睡在議會了，也不敢待在家裡面。他強調，對方就是要藍營「不出席或投自己」，不容許國民黨跟郭信良合作。因為台南的光電事業看起來餅很大，但如果沒有掌握議會，就只能吃到四分之一，有四分之三吃不到，拿下議長才能拿到光電產業最後一塊拼圖。

謝龍介表示，賴清德從台南市長到行政院長，再到副總統，他一直都是給予滿滿的稱讚，因為賴維持了市府的官箴。謝龍介盼望他當上民進黨主席後，能勇敢面對。不過他也懷疑，賴清德真的要查，能夠深入到檢調體系嗎。

由於議員任期即將結束，謝龍介表示，自己要離開議會了，但江山代有才人出，國民黨議員對官商勾結非常痛恨，「而且昨晚發生這種事情，在台南這個民主聖地選議長，議員竟然被拖走，這是多麼嚴重的事。」