王忠銘宣誓就職第8屆連江縣長。（連江縣政府提供）

連江縣今舉行第8屆縣長就職典禮。（連江縣政府提供）

連江縣政府今（25）日舉行縣長宣誓就職典禮，王忠銘從前縣長劉增應手中接下縣長印信，宣誓就職成為第8屆連江縣長。王忠銘強調會承擔馬祖縣政「世代接力．幸福永續」的重責大任，為馬祖的美好明天而奉獻心力，全力以赴，在縣府團隊所奠定下的基礎上，開創更遠大、更前瞻的縣政。

縣長就職典禮今天上午9時假介壽國小學大禮堂舉行，由僑務委員會委員長童振源擔任監交，立委陳雪生、馬防部指揮官陳文星、衛生署前署長葉金川、國發會前主委陳美伶及馬祖仕紳耆老等貴賓受邀蒞臨觀禮。

王忠銘致詞時先肯定與感謝前縣長劉增應的貢獻，表示新團隊「馬上上工，無縫接軌」，立刻捲起衣袖，以不同形式和方法，呈現「卓越服務，全民信賴」的施政作為，來完成當初競選時的承諾。

王忠銘指出，馬祖面臨三大課題，縣府必須及時應對。一、多元住民結構的融合。政府作為多元、平等與包容推手角色，至為重要，必須多加琢磨，以符所需。二、青年人才的培養與任用。需要從制度及結構上做體質上的加強，以因應社會未來的需求。三、深化具有多元內涵與品質的施政目標。政府各部門要有敏捷的頭腦、靈活的方法，通權達變的態度，去迎接未來新社會的組成，絕不能墨守成規，故步自封。

最後王忠銘強調，未來還有更大的挑戰，包括交通的改善、公托零排隊、各島興建長照中心、室內共融遊憩、各離島公宅等問題，他將一本「我將無我．無負鄉親」精神初衷，帶著新團隊前進，為「縣民幸福」鞠躬盡瘁，奉獻心力。