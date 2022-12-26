「蔡英文為什麼這麼久不給問？其實最大的理由只有一項！」董智森表示，因為很多記者平常跟蔡總統也不錯，像大姊姊一樣會開開玩笑，可是有些記者就比較有風骨，他就會問「蔡總統妳的論文？」蔡英文唯一怕的就是被問論文，其他的她都可以化解掉，即時沒有內容她都可以講。

主持人周玉琴說，那好想看明天會不會有記者問論文？「他不會被點到啊！」董智森說，因為要問蔡英文太容易問了：報告總統，上個禮拜台北地院的法官判妳勝訴耶！（蔡英文聽了覺得可以回答，可是還沒問完）可是蔡總統，那妳論文就不必封存30年了，要不要給大家看一看呢？

「一下臉就垮下來了，就是有這種記者，我常常幹這種記者。」董智森指出，因為媒體都會做LIVE(直播)，當場問，妳又不能發脾氣，又要裝作很優雅，可是又支支吾吾，所有的身體語言都在表明，我根本沒有論文，我都騙了法官、騙了群眾，都在表現這個。

董智森還提到，其實蔡英文被記者這樣問過，她那一次就嚇到了：這些記者不講江湖道義，突然就問。「但是難道記者要問什麼，要先告訴妳嗎？沒有啊！我當記者從來也沒有人敢說：你等一下要問什麼先跟我說，我做準備。我為什麼要給你準備？我就是要看你肚子裡有多少料嘛！」

「這就是吳怡農不敢參加辯論(的原因)，因為肚子沒有料！」董智森強調，萬一王鴻薇問他一個問題，他講不出來，支支吾吾就穿幫了，其實都是這個道理。所以一個人就是要給他突然發問，才看得出這個人是不是有料！