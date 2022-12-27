小甜甜跟宋逸民主理的「藝起發光」教會風波愈演愈烈，藝起發光26日深夜在官方臉書發出「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲」等32字回擊，白家綺、吳東諺、林道遠、黃少谷、李又汝等不少教友藝人、甚至被爆夫妻分居中的小甜甜老公宋晉賢都發長文留言力挺，結果被網友批評「嫁這種老公真倒霉，跟著教會一起霸凌自己老婆，宋晉賢也爆氣回應：「因為我還是甜甜的老公，所以我的責任不就是導正我的老婆嗎？」

宋晉賢昨晚在留言區表示：「大家都是成年人會獨立思考及判斷是非了，若藝起發光教會真像匿名爆料者及實名控訴者所講的那麼糟糕、那麼可怕，我們這些還待在教會的人是笨蛋嗎？」他說自己只是一位素人，教會裡面也有像他一樣是素人的家人朋友們，「但我們這些素人，在藝起發光教會都很平安喜樂唷」。

他還說要為這些匿名爆料者及實名控訴者做一個禱告，求神親自醫治他們的心，讓這些人種種的不舒服，心裡的不平衡都能夠獲得釋放獲得醫治。他並為宋逸民牧師、陳維齡師母做禱告，「這幾天經歷如同連環炮般的不實指控及抹黑，想必是相當的錯愕及難過，求天父阿爸也親自醫治牧師師母的心，感謝主讚美主。」

面對被網友批評「嫁這種老公真倒霉，跟著教會一起霸凌自己老婆」，宋晉賢也回應：「XX您好，平安，因為我還是甜甜的老公，所以我的責任不就是導正我的老婆嗎？身為老公，我知道對老婆要貼心要包容要退讓，但一百件事情裡，總有一件事是不能夠退讓的，那就是真理。做錯事沒關係，只要願意悔改願意認錯，在基督教稱為迴轉向神，那再大的過錯都會被原諒也會被醫治。謝謝您為我老婆發聲，我也會為您禱告唷。」言下之意，似直指自己的老婆「做錯事」，需要悔改認錯。