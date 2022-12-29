女星小甜甜日前遭宋逸民主理的「藝起發光」協會痛批「私生活有狀況」，引來女星白馨儒（白白）爆料該教會有如直銷，還會情緒勒索教友要常回教會「奉獻」。昨(28日)白馨儒上節目分享，自己離開該教會後，本來想說跟「前家人」之前感情還不錯，結婚時特別寄了新婚小禮給對方，沒想到沒人肯收，還原封不動還給她，令她十分心寒。

白馨儒最近上《震震有詞》分享加入教會的經驗，她回憶在過去加入的其中一個教會裡有資深教友呼籲他們不要玩寶可夢，她說當時有寶可夢的手環，到了定點會自動幫你抓寶，「然後資深的教友跟我們說不可以玩這個東西，這個是撒旦的誘惑」，當時她也覺得很莫名其妙，但不敢去跟資深教友爭論，表面上在教會時只能擺出順服的模樣，私下還是依自己心意玩得很開心。

白馨儒說，其實自己原生家庭是道教，受洗後才跟家人說改信基督教，當時是因緣際會交到信基督教的男友，對方帶她進教會見「家人」，自己聽到詩歌或見證者的分享，感覺到「聖靈充滿」一度感動流淚，進而決定加入教會。至於離開理由，她表示自己當時是在百貨公司上班，採排班制，不能每周都參加教會活動，因此被教友質疑不愛主，對方還建議她把工作辭了，專心在教會服事，但她好奇以後錢要從哪裡來？教友則跟她說：「信主心中要有平安，而且主會給你」。

震震有詞 - 宋逸民教會遭爆信仰勒索？勸奉獻 限制交友圈真有其事？ -2022/12/28完整版

到了後期，白馨儒接到越來越多次教友提醒她來教會的電話，還看了奉獻袋提醒她很久沒來捐錢，讓白馨儒覺得壓力很大，教友用了四階段方式讓她自動退出，從起初的連名帶姓熱情打招呼，到後來說「你來了」，接著會點點頭，最後根本視而不見她，而白馨儒之後結婚，念在舊情特別寄新婚小禮給教友，店員後來告訴她禮物全數被退回，請她快點來領，白馨儒坦言超難過，後來把包裝拆一拆，趁去校園宣傳時送給小朋友，且離開教會後，教友不接電話，訊息也不讀不回，但還是會來看白馨儒社群網站近況，讓她覺得很奇怪傻眼。